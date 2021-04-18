Массовые отключения горячей воды в столице на несколько дней: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09:00 понедельника до 16:00 четверга подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Трандафирилор: 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/4, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3.

ул. Н. Зелинского: 10, 10/2, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30/2, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35, 36/2, 36/3, 36/5, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 40/1, 40/2, 42, 8.

бул. Дачия: 11/2, 11/3, 3/1, 3/2, 7/2.

бул. Дечебал: 19, 64, 68/1, 68/2, 70, 72/2, 82/1, 82/2, 82/3, 89, 91, 91/2.

ул. Сармизеджетуса: 10, 14/2, 14/3, 16/2, 6, 8.

ул. Н. Титулеску: 1, 1/2, 25, 37/4, 39, 43, 47, 47/2, 47/3.

ул. Пандурилор: 62.

ул. Плаюлуй: 2.

ул. Халтей: 21/2.

С 09:00 19 апреля до 16:00 23 апреля горячей воды не будет и по следующим адресам:

бул. Дачия: 1, 1/2, 1/3, 12, 12/1, 15, 16/2, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22/2, 22/3, 24, 24/2, 26, 28, 28/2, 3/1, 3/2, 30/1, 30/2, 4, 5, 5/2, 6, 7.

бул. Дечебал: 82, 84.

ул. Н. Зелинского: 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, .

ул. Х. Ботев: 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 21, 23, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3.

ул. Теилор: 4/2, 6, 8.

бул. Куза-Водэ: 16/2, 18/1, 18/4 (детсад №124), 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 24.

ул. Индепенденцей: 7, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3 (детсад №122), 9/4.

бул. Траян: 1/1, 1/2, 11, 13/1, 13/2, 2, 5/2, 7/2, 9.

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