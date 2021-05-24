Массовые обыски в Кишинёве: задержаны члены ОПГ, занимавшиеся продажей наркотиков через Telegram

0

Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, специализировавшейся на продаже наркотиков через онлайн-магазины. Так, в рамках 14 обысков были задержаны 5 человек в возрасте от 20 до 27 лет, проживавших в Кишинёве.

По данным пресс-службы полиции, лидеры ОПГ создали схему продажи наркотиков через Telegram. Пользователи приложения получали в сообщениях предложения о приобретении наркотиков. Ежедневный доход членов группировки превышал 10 000 леев. Кроме того, они вербовали “курьеров”, которые оставляли наркотики в немноголюдных местах, а затем отправляли локацию “закладок” покупателям.

В рамках обысков в домах подозреваемых были изъяты пакетики с наркотиками, общий вес которых составляет 400 гр, а также мобильные телефоны, банковские карты, более 3000 пакетиков zip-lock и т.д. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество пакетиков с “солью”, которые уже были спрятаны на территории столицы. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 240 000 леев.

Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.