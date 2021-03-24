Массовое ДТП из-за непогоды в Хынчештах: столкнулись около 10 машин

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Инцидент произошёл сегодня утром. Около 10 машин столкнулись на дороге из-за неблагоприятных погодных условий. Кадры с места ДТП были опубликованы в социальной сети.

Столичные водители тоже сообщали в Сети о проблемах на дорогах, причиной которых стал снег, прошедший минувшей ночью, передаёт deschide.md.

Напомним, что, по данным синоптиков, осадки в виде снега пройдут в Молдове и завтра, 25 марта.

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