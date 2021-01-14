Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России с 18 января

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Все готово к переходу РФ к более широкой вакцинации населения с 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения.

– Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее, – заявила Голикова в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

По ее словам, будут проведены дополнительные консультации с регионами, передаёт interfax.ru. Она отметила, что производителями вакцин предпринимаются “решительные мероприятия, меры для того, чтобы еще нарастить объемы выпуска вакцин”.

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