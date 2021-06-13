Массовая поддержка Блоку коммунистов и социалистов в Сынжерей: во встрече приняли участие полтысячи граждан

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Председатель ПКРМ Владимир Воронин и исполнительный секретарь, депутат ПСРМ Влад Батрынча провели встречу с жителями Сынжерейского района. В беседе приняли участие около 500 человек, в том числе примары, советники, педагоги, аграрии и рабочие.

На встрече, длившейся более 2 часов, обсуждались наиболее актуальные проблемы и перспективы их решения. Люди верят, что только Блок коммунистов и социалистов может обеспечить социально-экономическое развитие и индустриализацию страны, улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, вывести на новый уровень инфраструктуру городов и сёл.

– Нас призвали консолидировать государство и обеспечить политическую и экономическую стабильность, реализовать социальные меры, вернуть людям надежду и мир. После таких дискуссий мы уверены в том, что народ пробуждается и что Молдова не сдастся! – отметил на своей странице в соцсети Батрынча.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.