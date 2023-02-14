Массовая отставка судей: сразу 18 человек ушли из системы

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Высший совет магистратуры удовлетворил сегодня заявления об увольнении 15 судей Высшей судебной палаты (ВСП).

В частности, прошение об отставке подали судьи: Юрий Беженару, Виктор Бойко, Виктор Бурдух, Геннадий Плэмэдялэ, Луиза Гафтон, Петру Морару, Виктор Мику, Надежда Тома, Мария Гервас, Алла Кобэняну, Елена Кобзак, Юлия Дьякону, Галина Стратулат, Светлана Филинкова и Лилиана Катан.

Также сегодня ВСМ удовлетворил заявления об увольнении трёх судей Апелляционной палаты, передаёт moldpres.md.

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