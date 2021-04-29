Массовая драка завершилась убийством: мужчина пырнул односельчанина ножом

Массовая драка завершилась убийством: мужчина пырнул односельчанина ножом

Трагедия произошла в Дрокиевском районе. 

По данным полиции, погибший и двое его приятелей наведались к 33-летнему односельчанину, чтобы свести с ним счёты. Между мужчинами завязалась потасовка. Хозяин дома забежал в дом, схватил нож, затем выбежал и нанёс 32-летнему обидчику ранение в области шеи. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, передаёт unimedia.info.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа. Обстоятельства трагедии выясняются.

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