Массовая драка в Бричанах: пришедшего на защиту сына мужчину забили до смерти

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Инцидент произошёл накануне в селе Ширэуць Бричанского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет находились в питейном заведении. В какой-то момент между ними и другими отдыхающими в возрасте от 13 до 18 лет вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Один из молодых людей позвал на помощь 42-летнего отца. Двое начал избивать мужчину ногами и кулаками по голове. Он был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу, где вскоре скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет были задержаны на 72 часа.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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