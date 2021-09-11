Цепная авария произошла в Дрокии: два подростка госпитализированы

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Авария с участием трёх легковушек и грузовика произошла сегодня в Дрокии. В результате пострадали две несовершеннолетние, их доставили в больницу.

По данным полиции, ДТП случилось на трассе между сёлами София и Мичурин в Дрокиевском районе, передаёт unimedia.info.

Участниками аварии стали:

легковой автомобиль Renault Symbol, за рулём которого находился житель Страшен. В машине находились 3 пассажира – учащиеся школы в селе Тырнова.

легковой автомобиль Fiat Scudo, за рулём которого находился 60-летний житель Дрокии.

легковой автомобиль Nissan Premiera, за рулём которого находился житель села Пелиния. В машине находилась 16-летняя девушка.

грузовик MAN, за рулём которого находился 39-летний житель Дондюшен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.

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