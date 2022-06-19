Масштабный протест в столице! Более 40 тысяч человек собрались на ПВНС в рамках протеста против власти

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Масштабный протест в столице! Десятки тысяч людей собрались сегодня на площади Великого национального собрания в рамках протеста против власти PAS.

Люди протестуют против подорожания топлива, продуктов питания, против высоких тарифов на природный газ и электроэнергию. По их словам, PAS бросила людей на грань бедности, и за год, как они пришли к власти, они не принесли ничего, кроме кризисов и нищеты.

Люди скандируют: «Долой Майю Санду», «Уходите, вы больше нас не представляете».