Масштабный автопробег в поддержку Игоря Додона показали на видео

Масштабный автопробег в поддержку Игоря Додона показали на видео

Бельцы, Новые Анены, Рышканы, Единцы, Басарабяска, Глодяны, Комрат, Липканы, Криуляны и другие. Тысячи жителей нашей страны приняли сегодня участие в автомобильных маршах в поддержку независимого кандидата в президенты, охвативших всю республику. 

Игорь Додон обратился к участникам автопробега на своей странице в соцсети.

– Спасибо за доверие! 15 ноября все выходим на выборы! Вместе мы победим! – отметил он. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md