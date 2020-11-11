Масштабный автопробег в поддержку Игоря Додона показали на видео

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Бельцы, Новые Анены, Рышканы, Единцы, Басарабяска, Глодяны, Комрат, Липканы, Криуляны и другие. Тысячи жителей нашей страны приняли сегодня участие в автомобильных маршах в поддержку независимого кандидата в президенты, охвативших всю республику.

Игорь Додон обратился к участникам автопробега на своей странице в соцсети.

– Спасибо за доверие! 15 ноября все выходим на выборы! Вместе мы победим! – отметил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.