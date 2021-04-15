Масштабные обыски в Молдове: изъяты наркотики и более чем миллион леев

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Правоохранители провели 16 обысков на территории Оргеевского и Криулянского районов, а также муниципия Кишинёв в рамках уголовного дела, возбужденного по факту оборота наркотиков в особо крупных размерах.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, фигурантами дела стали члены преступной группировки. За их деятельностью правоохранители следили в течение четырех месяцев. За этот период следователь под прикрытием произвёл несколько контрольных закупок.

В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли в общей сложности 5 кг наркотиков, стоимость которых составляет 500 тысяч леев. Кроме того, были изъяты весы, устройства для употребления запрещённых веществ, гашиш, патроны калибра 7,62 мм, белое оружие, десятки тысяч евро, долларов и более 1 млн леев.

Десятерых подозреваемых поместили под арест. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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