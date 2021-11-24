Масштабные обыски в молдавских тюрьмах: задержаны несколько участников преступной схемы (ВИДЕО)

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Правоохранители провели около 60 обысков в пенитенциарных учреждениях и домах членов преступной группировки, специализировавшейся на махинациях с автомобилями. Предполагаемый ущерб от мошеннических действий составляет около 2 миллионов леев.

В итоге были задержаны 24 подозреваемых, а ещё 19 заключённых предстоит опросить. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, устройства для хранения информации, наркотики и иные предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

По данным полиции, группа заключённых в период с 2020 по 2021 гг. организовала схему по продаже автомобилей из Европы. Подозреваемые создавали на рекламных сайтах аккаунты и публиковали объявления о сбыте машин из европейских стран, выступая в качестве посредников. На следующем этапе они просили у клиентов предоплату от 1500 до 3000 евро. В конце концов учётную запись удаляли, а телефоны отключали.

Расследование продолжается, задержанным будут предъявлены обвинения.

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