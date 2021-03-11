Масштабные обыски проходят в пенитенциаре в Сороках

Масштабные обыски проходят в пенитенциаре в Сороках

Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски в пенитенциаре №6 в Сороках.

По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ), мероприятия проводится в рамках уголовного дела, фигурантом которого является заместитель начальника НАПУ. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки, передаёт deschide.md.

Напомним, что в конце прошлого месяца масштабные обыски по данному делу также проводились в тюрьме №15 в Криково, а также в Бранештах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md