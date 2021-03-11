Масштабные обыски проходят в пенитенциаре в Сороках

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Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски в пенитенциаре №6 в Сороках.

По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ), мероприятия проводится в рамках уголовного дела, фигурантом которого является заместитель начальника НАПУ. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки, передаёт deschide.md.

Напомним, что в конце прошлого месяца масштабные обыски по данному делу также проводились в тюрьме №15 в Криково, а также в Бранештах.

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