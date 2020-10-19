Масштабная спецоперация по борьбе с наркотиками: задержаны 19 человек, ещё 89 – под следствием (ФОТО, ВИДЕО)

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Мероприятия проводились с 5 по 14 октября. В результате были арестованы 19 человек в возрасте от 20 до 56 лет. Ещё 89 находятся под следствием на свободе. Предполагается, что задержанные организовали схему по продаже наркотиков.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в рамках спецоперации было проведено 147 обысков в 25 районах страны, в результате которых было изъято 12 кг марихуаны, 2,5 кг головок мака, 1,3 кг гашиша, 500 гр этноботанических средств, 250 гр PVP (соль), 57 психотропных таблеток, 157 кустов конопли, 2,5 кг семян мака и конопли, 69 устройств для употребления и производства наркотиков. Приблизительная стоимость изъятого на чёрном рынке составляет около 605 тысяч леев.

Кроме того, в рамках спецоперации был обнаружен и ликвидирован наркопритон в Вулканештском районе. Полиция также нашла и изъяла 35 патронов разных калибров, 3 пистолета и одно охотничье ружье – всё это хранилось незаконно. Кроме этого, были обнаружены деньги – 53 650 леев и 19 510 евро, а также пять автомобилей, общая стоимость которых составляет 650 тысяч евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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