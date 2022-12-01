Масштабная молдо-украинская операция: проведено более 40 обысков по делу преступной организации (ВИДЕО)

Масштабная молдо-украинская операция: проведено более 40 обысков по делу преступной организации (ВИДЕО)

В конце ноября правоохранители двух стран провели более десятка обысков у пяти граждан из Кагула и Кишинёва, а также 30 обысков в Одесской области.

Обыски проходили в рамках дела, возбуждённого в 2016 году по факту создания преступной организации, участники которой орудовали в Приднестровье.

В результате обмена информацией между молдавскими и украинскими правоохранительными органами было установлено, что разыскиваемый криминальный лидер причастен к организации заказных убийств, вымогательству денег, сбыту наркотиков, контрабанде оружия и боеприпасов, рейдерским захватам, пыткам и похищениям людей и пр. Уголовное расследование под руководством ПБОПОД продолжается.

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