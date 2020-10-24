Масштабная кампания по озеленению города продолжается

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Около 12 тысяч саженцев будут высажены сегодня, 24 октября, в различных секторах Кишинёва в рамках кампании по озеленению. В акции примут участие претуры, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сотрудники столичной примарии и Кишинёвского управления электротранспорта. Жителей города приглашают присоединиться к мероприятию.

Как рассказал ipn.md советник генпримара по жилищно-коммунальным вопросам Тудор Гырбу, около 20 человек из ГУЖКХБ вместе с 50 сотрудниками примарии и претуры сектора Ботаника посадят около 2 тысяч деревьев и 5 тысяч кустов в лесопарке “Мунчешть” на бульваре Дачия, у Ворот города. Акция состоится и на шоссе Балкань – на участке между улицами Алба-Юлия и Ливиу Деляну; в парке “Валя Морилор” – между улицами Друмул Виилор и Академией, на улице Трифан Балтэ; на территории образовательных и медицинских учреждений; в лесопарке “Рышкань”; в лесопарке “Николае Милеску-Спэтару”, в сквере “Джинта Латинэ”; во дворах многоквартирных домов; на пересечении улиц Флорилор и Каля Орхеюлуй; в сквере по улице Николае Димо, 7/3.

Сегодняшнее мероприятие станет вторым в рамках кампании по высадке деревьев на территории столицы. Всего осенью этого года в Кишинёве будут высажено 100 тысяч деревьев.

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