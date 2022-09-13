Масочный режим продолжает действовать в Приднестровье

Масочный режим продолжает действовать в Приднестровье

Данная мера принята в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Жители Приднестровья обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски) в транспорте общего пользования, в том числе в такси, а также при посещении организаций торговли и сферы услуг. Дети старше 12 лет должны использовать маски наравне со взрослыми. Кроме того, организациям, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить масками свой персонал и проконтролировать наличие антисептиков для обработки рук посетителей при входе, передаёт ИА “Новости Приднестровья”.

За несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрен штраф.

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