Маски в закрытых и открытых общественных местах: что говорит глава НАОЗ (ВИДЕО)

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Маски обязаны носить медицинские работники, а также все, кто посещает закрытые места: магазины, торговые центры, церкви и другие. Об этом заявил глава НАОЗ Николай Фуртунэ.



– В открытых общественных местах, где не может быть соблюдена дистанция больше чем в 1 метр, мы также должны носить маски. В других ситуациях маски в открытых местах необязательны, – сказал он.

В то же время Фуртунэ подчеркнул, что маски обязательны для поездок в общественном транспорте, так как это одно из наиболее опасных с точки зрения вероятности заражения мест.

Глава НАОЗ также рассказал, что на этой неделе будут проведены рейды для проверки соблюдения мер по предупреждению и контролю за распространением коронавируса. Минздрав настоятельно призывает граждан заботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких.