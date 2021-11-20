Маски не помогли: подозреваемых в разбойном нападении задержали по горячим следам

0

79-летняя пенсионерка из Тирасполя сообщила правоохранителям, что двое неизвестных в масках проникли в её квартиру и, применив физическое насилие, потребовали деньги. Получив желаемое, мужчины скрылись.

Правоохранители быстро установили круг подозреваемых. Ранее судимых братьев 20 лет и 31 года задержали на съёмной квартире в другом районе города, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причинённого потерпевшей. Проводится расследование.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.