Маски назвали отличным способом облегчить аллергию

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Медицинские маски могут быть полезны не только в борьбе с COVID-19.

По словам российского врача-терапевта Татьяны Тарадеевой, маски могут помочь облегчить симптомы аллергии при прогулках на свежем воздухе в период цветения. При этом она также рассказала о других способах облегчить состояние аллергиков в этот период.

Так, например, будет полезно каждый день менять одежду после улицы, а также отказаться от открытия окон в жару и ветреные дни. Вместе с тем очень эффективными в защите являются оконные фильтры — влажные ткани, используемые при проветривании.

Эксперт также отметила, пишет ferra.ru, что часть продуктов могут только усилить аллергены на пыльцу. К таковым, например, она отнесла каши, злаки, хлеб, квас, кукурузу, орехи.

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