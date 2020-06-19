Маска обязательна! О чем предупредили пограничники путешественников

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Пограничная полиция сообщает, что в период действия чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в пунктах пересечения государственной границы граждане обязаны носить маски или защитные экраны, которые закрывают рот и нос.

Такое решение было принято в соответствии с пунктом 7 Постановления № 15 от 12 июня 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19, а также заражения сотрудников Пограничной полиции. Таким образом, при въезде, а также во время пребывания на КПП граждане обязаны носить защитную маску или защитный экран. Они могут снять их только по требованию пограничника, во время контроля.

Несоблюдение этого правила является нарушением режима работы пунктов пересечения государственной границы и может послужить основанием для привлечения к ответственности.

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