Машины всмятку, пассажир погиб: в Теленештах случилось жуткое ДТП (ФОТО)

Машины всмятку, пассажир погиб: в Теленештах случилось жуткое ДТП (ФОТО)

Трагедия произошла накануне у выезда из села Негурень. 

По данным полиции, 60-летний водитель Mercedes Sprinter выехал с второстепенной на главную дорогу, не убедившись в безопасности манёвра. В результате в него врезался Volkswagen, за рулём которого находился 39-летний мужчина, передаёт protv.md.

Во втором автомобиле было четверо пассажиров. Один из них, 27-летний мужчина, скончался по дороге в больницу. Остальные получили травмы и были доставлены районную больницу Теленешт. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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