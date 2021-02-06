Машину унесло в дождевую ливнёвку. Момент попал на камеру (ВИДЕО)

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Житель села Ержово двигался по главной дороге. В это время со стоянки магазина медленно отъезжал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель совершил резкий манёвр. На мокрой дороге машину развернуло и отбросило в дренажную канаву.

Машину буквально всю смяло от удара. Ликвидировать последствия ДТП сразу было опасно – внутри находилась газовая установка. Прибывшие к месту происшествия спасатели в первую очередь оцепили территорию, отсоединили клеммы аккумулятора, отключили газовое оборудование. После – опустошили ёмкость с газом.

Транспортное средство вытянули при помощи тяжёлой спецтехники. У водителя ушибы. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Правоохранители проводят разбирательство.

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