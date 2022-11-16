Машину разворотило: в центре столицы произошло ДТП

Машину разворотило: в центре столицы произошло ДТП

Серьёзная авария произошла накануне на бульваре Штефана чел Маре.

В результате столкновения у одной из машин практически полностью смяло переднюю часть. Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего. Виновнику аварии грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов, пишет echipa.md.

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