Машину разворотило: в центре столицы произошло ДТП

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Серьёзная авария произошла накануне на бульваре Штефана чел Маре.

В результате столкновения у одной из машин практически полностью смяло переднюю часть. Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего. Виновнику аварии грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов, пишет echipa.md.

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