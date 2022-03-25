Причина – короткое замыкание: машина загорелась на ходу

Причина – короткое замыкание: машина загорелась на ходу

Бендерчанин остановился на красный сигнал светофора. Вдруг из-под капота мужчина увидел дым. Чтобы не создавать затор на дороге, он откатил Volkswagen к обочине.

Пока приехали пожарные, автовладелец и очевидцы пытались сбить пламя огнетушителями. Капот, изоляция электропроводов, фара и крыло были уничтожены огнём, пишет mvdpmr.org.

Специалисты предполагают, что возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Проводится разбирательство.

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