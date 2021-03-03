Машина “всмятку”: пьяный водитель попал в жуткое ДТП в Фалештах (ФОТО)

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В Фалештском районе автомобиль Logan врезался в дерево. В итоге в больницу попали два человека.

Как уточнила для deschide.md пресс-секретарь инспектората полиции Фалешт Евгения Молчанова, за рулём находился 37-летний водитель. В салоне также были двое 34-летних пассажиров.

При ударе машина буквально превратилась в груду металла. Пассажирам понадобилась госпитализация, пишет источник.

Как было установлено, все находившиеся в автомобиле в момент ДТП были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Расследование случившегося продолжается.

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