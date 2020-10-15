Машина врезалась в столб: в серьёзной аварии в Единцах пострадали двое

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ДТП произошло вчера вечером у села Старые Бадражи Единецкого района. Двое мужчин попали в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в столб.

По данным местной полиции, 42-летний водитель Seat не справился с управлением. На повороте автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП, пишет deschide.md.

Владельца машины и его пассажира госпитализировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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