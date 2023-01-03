Машина врезалась в столб в Рыбнице: серьёзно пострадали женщина и 7-летняя девочка

Машина врезалась в столб в Рыбнице: серьёзно пострадали женщина и 7-летняя девочка

В Рыбнице ЗАЗ столкнулся с BMW. После удара машину вынесло за пределы проезжей части, она врезалась в столб.

Виновник аварии – 54-летний водитель ЗАЗа. Он не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу», сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В салоне ЗАЗа сзади находились женщина 54 лет и семилетняя девочка. Ребёнка с переломом костей черепа госпитализировали в реанимацию. У женщины – сотрясение головного мозга, она находится в травматологии. Выяснилось, что девочка не была пристёгнута ремнём безопасности.

Автоинспекторы продолжают разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md