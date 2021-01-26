Машина врезалась в дерево, пострадал водитель

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ДТП произошло на объездной дороге Тирасполь–Новосавицкая.

27-летний мужчина не справился с управлением Audi. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водителя увезла “скорая”, он в сознании, в автомобиле находился один, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Машина сильно повреждена, удар пришёлся на её переднюю часть. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Установлено, что у Audi на передних колёсах была зимняя резина, а на задних – летняя. Предварительно, водитель был трезв.

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