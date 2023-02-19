Машина такси сбила пенсионерку на “зебре” (ВИДЕО)

Машина такси сбила пенсионерку на “зебре” (ВИДЕО)

62-летняя женщина переходила дорогу по “зебре” в Парканах. В этот момент там же ехало такси. Пенсионерка махала водителю рукой, чтобы он обратил на неё внимание, однако мужчина за рулём “Фольксвагена”, вероятно, отвлёкся и сбил сельчанку.

Очевидцем аварии стал сын пострадавшей, который вызвал скорую и ГАИ. Женщину доставили в Бендерскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом ноги, вывих плеча. Пациентка была госпитализирована в реанимационное отделение.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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