Машина такси и грузовик столкнулись “лоб в лоб”. Один человек пострадал

Машина такси и грузовик столкнулись “лоб в лоб”. Один человек пострадал

ДТП произошло минувшей ночью в селе Черепково Флорештского района.

По данным местной полиции, за рулём машины службы такси марки Chevrolet находился 31-летний водитель, а грузовиком MAN управлял 30-летний мужчина. Правоохранители установили, что на опасном повороте таксист не справился с управлением, в результате чего врезался в грузовик, который ехал по встречной полосе, передаёт deschide.md. 

Легковушка получила серьёзные технические повреждения, а водитель был госпитализирован с различными травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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