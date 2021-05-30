Машина снесла коляску на тротуаре: в страшной аварии погиб двухмесячный малыш (ФОТО)

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ДТП произошло в Приднестровье. В результате аварии пострадали 7 взрослых и годовалый ребёнок. Двухмесячный малыш, находившийся в коляске, на которую буквально налетела машина, скончался.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, Toyota Camry двигалась по главной дороге из Слободзеи в Тирасполь, в ней находились водитель и двое пассажиров – мужчина и женщина. В центре села Карагаш со второстепенной улицы Одесской выехала Toyota Yaris. В красной легковушке были двое мужчин, один из них – 40-летний владелец авто. Водитель проигнорировал требование знака “Уступите дорогу” и столкнулся с Camry.

От удара машины развернуло с такой силой, что отбросило на тротуар. В момент аварии на тротуаре находились две женщины с малышами в колясках. Camry откинуло на них, после чего авто опрокинулось на крышу.

Скорую помощь и милицию вызвали очевидцы. Всех участников ДТП – 7 взрослых и двоих малышей – на машинах скорой помощи доставили в медучреждения. Детей отвезли в Республиканский центр матери и ребёнка, однако двухмесячного малыша спасти не удалось – он скончался. Годовалый мальчик госпитализирован в хирургическое отделение РЦМиР.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются. По предварительным данным водитель и пассажир Toyota Yaris находились в состоянии алкогольного опьянения. Кто был за рулём, мужчины не признаются.

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