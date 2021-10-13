Машина скорой помощи попала в ДТП в центре столицы (ФОТО)

Машина скорой помощи попала в ДТП в центре столицы (ФОТО)

Инцидент произошёл минувшим вечером на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александра Пушкина. 

По данным полиции, на дороге столкнулись машина скорой помощи марки Mercedes и легковушка Dacia Logan. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили серьёзные технические повреждения, передаёт deschide.md. 

Обстоятельства аварии выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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