Машина скорой помощи попала в ДТП в центре столицы (ФОТО)

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Инцидент произошёл минувшим вечером на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александра Пушкина.

По данным полиции, на дороге столкнулись машина скорой помощи марки Mercedes и легковушка Dacia Logan. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили серьёзные технические повреждения, передаёт deschide.md.

Обстоятельства аварии выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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