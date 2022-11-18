(ОБНОВЛЕНО) Машина “скорой” перевернулась в результате ДТП в столице: пострадали два человека

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(ОБНОВЛЕНО 10.45) Серьёзная авария произошла минувшим вечером на пересечении улиц Василе Александри и Михаила Когылничану.

По данным полиции, на дороге столкнулись машина “скорой”, за рулем которой находился 43-летний мужчина, и Chevrolet, управляемый 42-летним водителем. В результате аварии пострадали фельдшер и медсестра в возрасте 52 и 46 лет соответственно. В машине “скорой” также находились мама с ребенком. Они не пострадали.

Изначальная новость:

По предварительным данным, в результате дорожного инцидента пострадали два человека, которые находились в машине скорой помощи. В больницу их доставила другая бригада врачей, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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