Машина полиции попала в аварию в Сороках

Машина полиции попала в аварию в Сороках

Полицейский микроавтобус Ford Tranzit врезался в дерево.

Инцидент произошёл вчера на трассе R-13. Водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения с другим автомобилем, который не пропустил полицейскую машину, однако в итоге Ford вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии никто не пострадал, пишет nordnews.md. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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