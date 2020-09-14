Машина перевернулась несколько раз: страшное ДТП в Леова попало на камеру (ВИДЕО)

Ехавший навстречу водитель чудом избежала столкновения. Момент аварии попал на видеорегистратор.
ДТП произошло сегодня в первой половине дня между населенными пунктами Сарата Ноуэ и Яргара в Леовском районе. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт protv.md.
Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии