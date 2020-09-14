Машина перевернулась несколько раз: страшное ДТП в Леова попало на камеру (ВИДЕО)

Машина перевернулась несколько раз: страшное ДТП в Леова попало на камеру (ВИДЕО)

Ехавший навстречу водитель чудом избежала столкновения. Момент аварии попал на видеорегистратор. 

ДТП произошло сегодня в первой половине дня между населенными пунктами Сарата Ноуэ и Яргара в Леовском районе. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт protv.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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