Машина перевернулась на трассе: пострадал пассажир

Машина перевернулась на трассе: пострадал пассажир

В прошедшую субботу на участке трассы Брест – Одесса – Кишинёв произошло ДТП.

Со слов водителя Renault, у автомобиля пробилось заднее колесо. Машину вынесло за пределы проезжей части, после она перевернулась на крышу, пишет mvdpmr.org.

В салоне находились две женщины. Одну из них госпитализировали с ушибами и переломом ключицы. Водитель и вторая пассажирка не пострадали.

По факту аварии проводится разбирательство.

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