Машина инспектората полиции Унген попала в ДТП: пострадал один человек (ФОТО)

Машина инспектората полиции Унген попала в ДТП: пострадал один человек (ФОТО)

Авария случилась сегодня утром на трассе Кишинёв-Унгены, между сёлами Сипотень и Бахмут Каларашского района. 

По данным Генинспектората полиции, водитель автомобиля марки Audi не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий и врезался в машину лаборатории судебной экспертизы инспектората полиции Унген. В результате столкновения полицейская машина угодила в кювет. 

Примечательно, что в момент аварии у экипажа был включён проблесковый маячок, он ехал в сторону Унген, а в салоне находились 4 сотрудника полиции и задержанная. Сотрудница инспектората полиции Унген получила травмы и была доставлена в районную больницу. Остальные не пострадали. Задержанную передали другому экипажу полиции, который доставил её в суд Унген.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md