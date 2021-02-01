Машина инспектората полиции Унген попала в ДТП: пострадал один человек (ФОТО)

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Авария случилась сегодня утром на трассе Кишинёв-Унгены, между сёлами Сипотень и Бахмут Каларашского района.

По данным Генинспектората полиции, водитель автомобиля марки Audi не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий и врезался в машину лаборатории судебной экспертизы инспектората полиции Унген. В результате столкновения полицейская машина угодила в кювет.

Примечательно, что в момент аварии у экипажа был включён проблесковый маячок, он ехал в сторону Унген, а в салоне находились 4 сотрудника полиции и задержанная. Сотрудница инспектората полиции Унген получила травмы и была доставлена в районную больницу. Остальные не пострадали. Задержанную передали другому экипажу полиции, который доставил её в суд Унген.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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