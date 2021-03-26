Маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и микроавтобусов изменятся в эти и в следующие выходные

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 27 и 28 марта, а также 3 и 4 апреля движение дорожного транспорта по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Виссариона Белинского и Еуджена Кока будет приостановлено по причине проведения работ по прокладке инженерных сетей. В связи с этим маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и микроавтобусов в указанные дни будут изменены.

Троллейбусы:

№ 1, 22 – в сторону Алба-Юлии: от бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, Букурешть, Алексея Щусева, Константина Стере, Василе Лупу, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Василе Лупу, Константина Стере, Алексея Щусева, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№ 21 – сокращается до улицы Каля Ешилор (Барьера Скулень).

Автобусы:

№ 11 – от улицы Тудора Владимиреску по улицам Иона Крянгэ, Виссариона Белинского, Иона Пеливан, Алба-Юлия, Иона Крянгэ, Тудора Владимиреску и далее по установленному маршруту.

№ 26 – в сторону Алба-Юлии: от бульвара Штефана чел Маре по улицам Сергея Лазо, Букурешть, Алексея Щусева, Константина Стере, Василе Лупу, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленному маршруту; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Василе Лупу, Константина Стере, Алексея Щусева, бульвара Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

№ 101, 121, 125, 172 и 174 – в сторону Алба-Юлии: от улицы Иона Крянгэ по улицам Еуджена Кока, Петра Чайковского, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Иоанны Раду, Еуджена Кока, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам.

№ 103 – в сторону Алба-Юлии: от улицы Иона Крянгэ по улицам Еуджена Кока, Иона Некулче, Виссариона Белинского и далее по установленному маршруту; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Иона Некулче, Еуджена Кока, Иона Крянгэ.

Профильные муниципальные службы приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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