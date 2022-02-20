Маршруты двух троллейбусов изменены из-за провала асфальта в центре столицы

Маршруты двух троллейбусов изменены из-за провала асфальта в центре столицы

Управление электротранспорта Кишинёва сообщает, что из-за провала асфальта на улице М. Г. Бэнулеску-Бодони, по направлению к улице А. Матеевича, изменены маршруты некоторых троллейбусов. 

№10: с ул. М.Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Букурешть, А. Щусева, К. Стере, М. Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.

№12: сокращён до ул. 31 августа 1989.

Ответственные службы работают на месте ЧП.

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