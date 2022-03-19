Маршруты двух троллейбусов и одного микроавтобуса сегодня изменены

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Сегодня до 14.00 будет перекрыто движение на улице А. Матеевича между улицами Н. Йорга и Сфатул Цэрий. В связи с этим маршруты двух троллейбусов и одного микроавтобуса были изменены.

Троллейбусы №3 и 5: с ул. К. Стере по ул. А. Щусева, Букурешть, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобус №124: с ул. А. Матеевича по ул. А. Пушкина, Букурешть, А. Щусева, К. Стере и далее по установленному маршруту.

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