Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Дубоссарах: пострадали 5 человек

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Авария произошла на трассе Тирасполь-Каменка.

Микроавтобус «Мерседес» перевозил пассажиров в Дубоссары. Со второстепенной на главную дорогу выезжал «Ниссан». За рулём авто находилась 43-летняя женщина. Она не уступила дорогу маршрутке, произошло столкновение, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

От удара «Мерседес» врезался в дерево. В результате ДТП 5 пассажиров, в том числе водитель маршрутки, были доставлены в больницу с различными травмами.

В салоне «Ниссана» в качестве пассажиров находились супруг и дочь автоледи. Никто не пострадал. По предварительным данным, женщина находилась за рулём трезвой.

По факту ДТП продолжается разбирательство.

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