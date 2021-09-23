С сегодняшнего дня частично изменился маршрут троллейбуса №37 “Бул. К. Негруцци – ком. Бубуечь”. Об этом сообщает Управление электротранспорта Кишинёва.
Троллейбус будет ездить следующим образом:
Коммуна Бубуечь (ул. Тоадер Бубуйог) – ул. Узинелор – ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. К. Негруцци – бул. Ш. чел Маре – ул. Измаил – ул. Узинелор – коммуна Бубуечь (ул. М. Эминеску – ул. 31 Августа) – примария коммуны Бубуечь.
Изменения связаны с реконструкцией контактной сети на пересечении бульвара Дмитрия Кантемира и бульвара Константина Негруцци.
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