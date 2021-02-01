Маршрут троллейбуса №37 был продлён

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что маршрут троллейбуса №37 “Село Бубуечь – бульвар Юрия Гагарина (вокзал)” был продлён на 2 километра в радиусе Бубуечь для обслуживания пассажиров на территории данного населённого пункта.

Троллейбусы будут ездить с улицы Тоадер Бубуёг по улицам Григоре Виеру, Михай Эминеску, 27 августа 1989, Тоадер Бубуёг и далее по установленному направлению. Стоимость проезда будет той же, что и в пределах города: 2 лея.

Маршрут №37 был открыт 2 года назад. Его обслуживают 3 троллейбуса с автономным ходом с интервалом в 20-25 мин.

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