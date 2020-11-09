Маршрут троллейбуса №36 продлили

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Как сообщили в столичной примарии, с сегодняшнего дня маршрут троллейбуса №36 (Кишинёв – Яловены) продлён на 3 км. Троллейбус будет ходить до выезда из Яловен, в направлении села Пьятра Албэ.

Схема движения троллейбусного маршрута изменилась следующим образом:

Туда – по Кишинёву: ж/д вокзал – Ю. Гагарина – К. Негруцци – Штефан чел Маре – В. Александри – шос. Хынчешть; в Яловенах: Штефан чел Маре.

Обратно – в черте Яловен: Штефан чел Маре – Ал. чел Бун; по Кишинёву: шос. Хынчешть, Миорица – Г. Асаки – П. Халиппа – Измаил – Штефан чел Маре – К. Негруцци – Ю. Гагарина – ж/д вокзал.

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