Маршрут №24 будет изменён, а вскоре в Кишинёве появится новый троллейбус, который свяжет Ботанику и Чеканы

Примария муниципия Кишинёв сообщает о завершении строительства контактной линии на улице Колумна. В связи с этим, для недопущения дублирования маршрута №12 и для расширения зоны обслуживания населения электротранспортном, а также для обеспечения перевозки пассажиров из секторов Чеканы и Рышкановка к Центральному рынку, автовокзалу и другим объектам социального и торгового предназначения, маршрут №24 будет частично изменён.

Так, он будет проходить по улице Колумна на участке между улицами Митрополита Бэнулеску-Бодони и Василе Александри. В то же время маршруты троллейбусов №7, 10, 12, 25 и 32 не изменятся.

Кроме того, примария сообщает, что в скором времени будет запущен новый троллейбусный маршрут, который свяжет Чеканы и Ботанику и будет проходить в том числе по улице Колумна.