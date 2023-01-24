Маршал Сената Польши совершает официальный визит в Молдову

Маршал Сената Польши совершает официальный визит в Молдову

Томаш Гродский проведёт встречи с председателем парламента Игорем Гросу, президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. 

В программу официального визита также включена беседа с министром здравоохранения Аллой Немеренко. На встречах будут затрагиваться различные актуальные темы, в том числе ситуация в области безопасности в регионе, энергетический кризис и ход европейской интеграции нашей страны в контексте получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Томаш Гродский проведёт лекцию для студентов Государственного университета медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану и встретится с представителями польской общины.

Маршала во время визита сопровождает группа польских сенаторов.

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