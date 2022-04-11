Марина Таубер: Мы продолжим борьбу за будущее Бельц. Долой псевдоруководство!

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Депутат от Партии «ШОР» Марина Таубер, которая прошлой осенью абсолютно самоуправно была исключена из избирательной гонки в Бельцах после победы в первом туре, объявила, что вновь вступает в борьбу за руководство города. В прямом эфире на своей странице в Facebook она заявила, что отводила время до сих пор так называемому победителю, чтобы он показал, что может, и он продемонстрировал, как и власти в Кишинёве, которые назначили его на должность, что ни на что не способен.

Марина Таубер заверила бельчан, что обещание Илана Шора превратить Бельцы в город мечты остаётся в силе, и пока она пользуется поддержкой граждан, она будет делать всё возможное, чтобы защитить их интересы.

«После того неприятного момента, когда мы победили на выборах, а PAS просто-напросто украла нашу победу вместе с 7-процентным примаром, мы не сидели сложа руки и город ни на мгновение не исчезал из нашего поля зрения. Мы работали с гражданами индивидуально, оказывали им юридическую поддержку, реализовали несколько социальных проектов и оказывали поддержку нуждающимся. Так что, начиная с этой весны, мы начнём действовать в соответствии с нашей программой, хотя на данный момент де-юре я не стала примаром, хотя де-факто я им являюсь. Пока я буду чувствовать вашу поддержку, я буду бороться за Бельцы и будущее бельчан», – сказала Марина Таубер.

По её словам, льготный период, предоставленный нынешнему руководству города, закончился, и оно доказало, что ни на что не способно.

«Мы поступили корректно и дали возможность тому, кто называет себя примаром, которого посадила в кресло PAS, показать причину, по которой они украли нашу победу. Мы думали, что если они так рьяно боролись за Бельцы, вероятно будут что-то делать, стараться. Думали, что PAS, обладая всей властью, выделит средства муниципию Бельцы и хотя бы что-нибудь сделают для людей. Однако ничего не произошло. Ни шага, ни жеста в поддержку Бельц не было сделано ни со стороны правительства, ни со стороны того, кто пытается представить себя сегодня примаром. В условиях, когда мы видим, что Молдова движется с головокружительной скоростью в пропасть, видим, что в Бельцах становится всё хуже и хуже, мы понимаем, что не можем сидеть сложа руки и обязаны возобновить борьбу за Бельцы и за ваши права», – отметила Таубер.

По её словам, борьба идёт не за власть как таковую, а за то, чтобы обеспечить людям лучшую жизнь. Таким образом, она призвал бельчан массово выйти на протест 16 апреля и потребовать, чтобы нынешняя власть ушла.

«Те, кто руководят нашей страной, и представитель PAS, который сидит в Бельцкой примэрии, должны сейчас же уйти в отставку и оставить место компетентным менеджерам. Они довели нашу страну и муниципий Бельцы до катастрофы. Подорожания, счета, которые в Бельцах ещё выше, бедность, приближающийся голод, запреты, цензура и т.д. делают нашу жизнь невыносимой. А чтобы мы могли решить эти проблемы, мы должны отстранить их от власти. Нас много, мы сильны, и пришло время показать им нашу силу, чтобы эти псевдоруководители, которые ни на что не способны, забрали свои рюкзаки и того, кто считает себя вашим примаром, и свалили от нас в страны, которым они прислуживают», – сказала Марина Таубер.

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