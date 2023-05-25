Марихуана вместо спичек: жителю Сорок грозит срок за торговлю наркотиками

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Правоохранители задержали с поличным 27-летнего жителя Сорокского района, когда он пытался продать наркотики.

В результате обысков, проведённых в автомобиле подозреваемого, были найдены спичечные коробки с измельчённой сухой растительной массой, похожей на марихуану.

Наркотики изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 35 000 леев, исправительные работы или до года тюрьмы.

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